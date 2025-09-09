ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: DJ ಬೇಡ ಎಂದು ಡಿ.ಜೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದರು!

ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ ಯುವಕರ ಮಾದರಿ ನಡೆ | ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ 14 ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಾಕಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:42 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:42 IST
Ganesh

