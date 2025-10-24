ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ದೀಪಾವಳಿ:ಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕವ್ವ ಪೂಜೆ, ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ದೀಪಾವಳಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಾವೇರಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಸಗಣಿಯಿಂದ  ಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕವ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು
ಹಾವೇರಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಸಗಣಿಯಿಂದ  ಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕವ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು
ಹಾವೇರಿ ಬಳಿಯ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚರಕ ಚೆಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಿಸಿದ
ಹಾವೇರಿ ಬಳಿಯ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚರಕ ಚೆಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಿಸಿದ
Diwali

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT