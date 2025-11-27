ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ : ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಬಳಿ ₹ 3.69 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ; ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಶೇಖಪ್ಪ ಮತ್ತೀಕಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:59 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:59 IST
HaveriLokayuktaEngineerraid

