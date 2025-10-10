ವರದಾ ನದಿಯ ಕಿರುಸೇತುವೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

<p><strong>ಹಾವೇರಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರು ಬಳಿ ವರದಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಿರುಸೇತುವೆಯ (ಬಾಂದಾರ್) ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲವು ಗೇಟ್ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಿರುಸೇತುವೆಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ರೈತರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ವರದಾ ನದಿಯು ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನದಿ ಹರಿಯುವಿಕೆಯೂ ಕ್ರಮೇಣ ತಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಗೇಟ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಂಗೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕದಿದ್ದರಿಂದ, ನೀರು ಪೋಲಾಯಿತು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೇಟ್ ಹಾಕಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಿಡ್ಲಾಪೂರ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಕಿರುಸೇತುವೆಯ ಕೆಲ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಗೇಟ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ತೂತುಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ರಬ್ಬರ್ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗೇಟ್ಗಳಿಂದ ನೀರು ಪೋಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿರುಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಗೇಟ್ಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಗೇಟ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಭ್ಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>