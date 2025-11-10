ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,200 ನೀಡಲು ರೈತರ ಪಟ್ಟು: ಸಂಧಾನ ವಿಫಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
₹3300 ಆಗದಿದ್ದರೂ ₹3200 ಬೆಲೆಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನ. 10ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ
ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಿಡ್ಲಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Haverisugarcane

