ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಹಾವೇರಿ | ಟೆಂಡರ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಸಾಗಣೆ ಬಂದ್: ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಹಾವೆಮುಲ್: ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 54 ಮಾರ್ಗ– ಮೂವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಟೆಂಡರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಾಲಕರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್.ಎಂ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾವೆಮುಲ್
HaveriDairydriversMilk

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT