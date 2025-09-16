ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಹಾನಗಲ್: ರಸ್ತೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಆಕ್ರೋಶ

ಹಾನಗಲ್‌ ಪುರಸಭೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ:
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಸದಸ್ಯರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಆಗ್ರಹ | ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ
Haveriroad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT