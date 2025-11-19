ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ‘ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ: ಮತಗಳ ಖರೀದಿ’

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಮಾವೇಶ | ಜನರ ಹಣ ತಿಂದರೆ ಸರ್ವನಾಶ: ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:07 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:07 IST
ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಘಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ
ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ
ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನ. 14ರಿಂದ ಸಪ್ತಾಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ನ. 20ರಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲಿದೆ
ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
Haveri

