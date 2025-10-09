ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ | ಆಸ್ತಿ ದೋಚಲು ಒಂಟಿ ರೈತನ ಕೊಲೆ: ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 17:10 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 17:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಾವೇರಿ | ವಂಶವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಚ: ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾವೇರಿ | ವಂಶವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಚ: ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ
ಹಾವೇರಿ | ವಂಶವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಚ: ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಾವೇರಿ | ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಳವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾವೇರಿ | ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಳವು
ಹಾವೇರಿ | ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಳವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಾವೇರಿ: ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾವೇರಿ: ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್
ಹಾವೇರಿ: ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಾವೇರಿ: ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕದ್ದಿದ್ದವನ ಬಂಧನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾವೇರಿ: ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕದ್ದಿದ್ದವನ ಬಂಧನ
ಹಾವೇರಿ: ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕದ್ದಿದ್ದವನ ಬಂಧನ
murderHaveriArrestಹಾವೇರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT