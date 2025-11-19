ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ | ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾಣದ ಶೌಚಾಲಯ: ಪರದಾಟ

₹ 16 ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ
ಪ್ರದೀಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:03 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:03 IST
2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹16 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಒಂದು ಬಾಕಿಯಿದೆ
ಸಂತೋಷ ಚಂದ್ರಿಕೆರೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
Haveri

