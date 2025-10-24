ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಂಚೋಳಿ: ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ‘ದವಾಳಿ’ ಸಂಭ್ರಮ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ಹಿರಿಯರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಧಬಕಾರ, ಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:28 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:28 IST
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಅಡವಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹೂವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು
ಗೋಪಾಲ ಜಾಧವ ಕಲಭಾವಿ 
ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಲಂಬಾಣಿಗರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಿಶುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ
ಗೋಪಾಲ ಜಾಧವ, ಕಲಭಾವಿ ತಾಂಡಾ
