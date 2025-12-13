ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಚಿಂಚೋಳಿ | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಗುಂಡಿಗಳ ಕಾರುಬಾರು

ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:45 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 167ರ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
ಇಂದುಧರ ಮಂಗಲಗಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ್‌
Kalburgipotholesroad
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT