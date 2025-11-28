ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ವಾಡಿ | ದೂಳುಮಯ ರಸ್ತೆ: ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಸ್ಥೆ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ವಾಹನಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿರುವುದು
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ವಾಹನಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿರುವುದು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಆಡಳಿತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಬಲರಾಮ ಚೌಕ್ ನಿವಾಸಿ
KalburgiRoad problem

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT