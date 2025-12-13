ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಬಿ.ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ 44ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಖರ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬಿ.ಶ್ಯಾಮಸಂದರ್ ಸ್ಮಾರಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು 93 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ 70 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧೀನದ 31 ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 350 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 60 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿದಾರರು ಹಾಗೂ 80 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ‘ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದ ಓಟ’ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ದತ್ತ ಕಾಲೇಜಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್. ಗುವಿವಿಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಕರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಅರ್ಹರಾದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ವಪ್ನಾ ಅವರು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಯಾತನೂರ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.</p>.<p>‘ಫೀಲ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲುಬನ ಎ. ಪಠಾಣ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅತಿ ವೇಗದ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅತಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರಾಗಿ ಬಾಬು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ಆರ್. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್ ಲಂಡನಕರ್ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವ ಎನ್.ಜಿ.ಕಣ್ಣೂರ, ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿ ಜಯಂಬಿಕಾ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಎಸ್. ಜಂಗೆ, ಜಿ.ಎಸ್. ಪಟ್ಟಣಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>