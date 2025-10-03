ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‘ಚಾವಣಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ’

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.
Kodagu

