ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ

ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:10 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:10 IST
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕರ್ಣಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಬೃಹತ್ ವಿಗ್ರಹವು ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ದೀಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು
Kodagu

