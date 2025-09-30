ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
kodagu
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ದಸರಾ: ಕಲಾವಿದರಾದ ಪೊಲೀಸರು; ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:51 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:51 IST
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯದ ಸುಂದರ ನೋಟ
ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತ
PoliceDasara

