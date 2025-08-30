75 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಸಮೀಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದು ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಜ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಊರುಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1950ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬರೋಬರಿ 75 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು, ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪರಿಕರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸದ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಗೂ ಬೇರೆ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ, ‘ಶಾಲೆಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ತೇಜಸ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಟೀಶರ್ಟ್, ಹನೀಫ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಬೀರು, ಟೇಬಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಕರು, ಕವಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ₹ 40 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಡೆಸ್ಕ್, ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಡಗೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ₹ 10 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಟಲ್ ಕಾಕ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಸ್ಕಿಪಿಂಗ್, ಚೆಸ್, ಕೇರಂ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇವರು 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸದ್ಯ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 16 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಇವರಿಗಾಗಿ ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಈರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಎ.ಪಿ.ರಾಧಾ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ.</span></div>.<div><blockquote>ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಾತ್ಮಕ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ.</blockquote><span class="attribution"> ಅಶೋಕಕುಮಾರ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕ.</span></div>.<div><blockquote>ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಕರಗಳಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</blockquote><span class="attribution"> ಎಸ್.ಬಿ.ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ.</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>