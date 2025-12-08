ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಬೆಪ್ಪುನಾಡಿನ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೋಲಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮೇರಿಯ ಊರು ಮಂದ್ ನಿಂದ ಮಾದಪಟ್ಟ ಕೋಲ್ ಮಂದ್ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ಕೋಲಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮೇರಿಯ ಊರು ಮಂದ್ ನಿಂದ ಮಾದಪಟ್ಟ ಕೋಲ್ ಮಂದ್ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಅರಮೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಪ್ಪುನಾಡ್ನ 11 ಊರುಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಅರಮೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಪ್ಪುನಾಡ್ನ 11 ಊರುಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
KodagufestivalVirajapete

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT