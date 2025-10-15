ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಮಡಿಕೇರಿ | ‘ಬೆಳಕಿನ ದಸರೆ’ಗೆ ಬೆವರಿನ ಹೊಳಪು: ಉದ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ತಯಾರಿ

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:03 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಳಿ ಕಲಾಕೃತಿ
ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಳಿ ಕಲಾಕೃತಿ
ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಕಲಾಕೃತಿ
ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಕಲಾಕೃತಿ
.
.
ಕಲಾಕೃತಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಾಜ್
ಕಲಾಕೃತಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಾಜ್
ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಾಜ್
ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಾಜ್
ಸ್ತಬ್ದಚಿತ್ರ, ದಶಮಂಟಪ ತಯಾರಕರ ಶ್ರಮ
ತಾವು ರೂಪಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಾಜ್
ತಾವು ರೂಪಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಾಜ್
KodaguMadikeri Dasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT