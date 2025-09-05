ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿ
ಹೂವು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಲಯಾಳಿಗರು ಇದ್ದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕೃಷ್ಣ ಕರಡಿಗೋಡು
FlowerKodagu

