ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಹಿಂದಿನ ಪಿಡಿಒ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ನಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪದ ನಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 2025- 26ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯು ಕಾನ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂದೋಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತು.
ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
Kodagu

