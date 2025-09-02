ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ: ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಾವರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
ಕರಿಕೆಯ ಆರ್ತುಕುಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ₹ 70 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೇತುವೆ ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಫಲಕವ‌ನ್ನು ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
ಕರಿಕೆಯ ಆರ್ತುಕುಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ₹ 70 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೇತುವೆ ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಫಲಕವ‌ನ್ನು ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
