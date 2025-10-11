ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ

ಪದ್ಮಾಲಯ ನಾಗರಾಜ್‌ಗೆ ‘ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ’ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಗಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ್‌ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:57 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:57 IST
ಗಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ್

ಗಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ್

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನಂಥವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ
–ಪದ್ಮಾಲಯ ನಾಗರಾಜ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೀಕೋಟೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ
–ಗಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು
