ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಹಲವು ಪ್ರದೇಶ ಜಲಾವೃತ, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಕೆರೆಗಳು

ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಮೇತ ಜೋರು ಮಳೆ; ಕಾಲೊನಿಗಳು, ದೇಗುಲಗಳು ಜಲಾವೃತ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೋಲಾರದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮರವೊಂದು ನೆಲಕ್ಕುರಳಿತು
ಕೋಲಾರದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮರವೊಂದು ನೆಲಕ್ಕುರಳಿತು
ಕೋಲಾರದ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು
ಕೋಲಾರದ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು
ಕೋಲಾರದ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶನ ದೇಗುಲ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ
ಕೋಲಾರದ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶನ ದೇಗುಲ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ
ಕೋಲಾರದ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಸ್ಥಿತಿ
ಕೋಲಾರದ ಆರ್‌ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಸ್ಥಿತಿ
ಬೈರೇಗೌಡ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಬೈರೇಗೌಡ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
kolar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT