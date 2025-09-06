ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictkolar
ವೇಮಗಲ್ | ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ಕಂಗಾಲು

ವೇಮಗಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 130--–160 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ
ಅಮರ್ ಎಸ್.ಎಂ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಸೊರಗು ರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಗತ್ಯ ಔಷೋಧಪಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಇಲಾಖೆ ಸಂರ್ಪಕಿಸಬೇಕು
ಲಾವಣ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
kolarFarmerVegitable price

