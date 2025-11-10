ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರ: ಪೌರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:00 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:00 IST
ಪೌರ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಗರದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಅವರದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಸಮಾಜಸೇವೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ
ಅಮ್ಜದ್ ಪಟೇಲ್ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
