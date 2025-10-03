ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಿನ್ನಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬಳಗದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನಾ ಸಭೆ, ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಊರಿನ ಜನ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:51 IST
ಕುಕನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿನ್ನಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳು 
ಕುಕನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಊರಿನ ಜನ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಗತದ ನೋಟ
ಹೂಮಳೆಗೆರೆದು ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು | ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸಿದ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಂ | ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಶಹನಾಯಿ ವಾದಕ ಪಂಡಿತ್‌ ಮಾರುತಿ ನವಲಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
