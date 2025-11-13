ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರಟಗಿ | ಕೊಂತೆ ಗೌರಮ್ಮ ಪೂಜೆ; ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
ಕೊಂತೆ ಗೌರಮ್ಮಳ ಬೆಂಳದಿಂಗಳ ಊಟವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸವಿದರೆ ಸಾರ್ಥಕ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹರಡಲಿ ಎಂದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಟಗಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಒಂದೆಡೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಊಟದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇರೆಡೆ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ -
ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಿರೇಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್‌, ವಸುಂಧರಾನಗರದ ಗೃಹಿಣಿ
Koppalfestival

