ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕೊಪ್ಪಳ: ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Koppalapark
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT