ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ: ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮ

<p><strong>ಯಲಬುರ್ಗಾ:</strong> 'ಆಚರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಎಚ್.ಪ್ರಶಾಂತ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಶಾಂತಿಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯುವಕರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗದ್ದಲ, ತಂಟೆ–ತಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾವಭಾವದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಬಳಕೆಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಡೆಸಿಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಎಸ್ಐ ಶರಣಪ್ಪ ಈಬೇರಿ, ದಿನೇಶ ಕಲಕಬಂಡಿ, ಕಾಶಿನಾಥ ಗೊಂಗಡಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಲಪ್ಪ ಚಳ್ಳಾರಿ, ಬಸವರಾಜ ವಾಲಿಕಾರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ರ್ಯಾವಣಕಿ, ಪ್ರಕಾಶ ತಳವಾರ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಶಂಭುಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮೇಶ ಕರಡಿ, ಸಂದೇಶ ತುಪ್ಪದ, ನಾಗರಾಜ ಟಣಕನಕಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹನಮಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>