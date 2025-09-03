ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕುಷ್ಟಗಿ | ನಿತ್ಯವೂ ಮಳೆ; ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಬೆಳೆ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಾಗಬೇಕಿದೆ.
ರಾಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಹೊಲ, ರೈತ
ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯೂ ಕೈಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾರುತಿ ಹೂಗಾರ ಕಂದಕೂರು, ರೈತ
ಕುಷ್ಟಗಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಲು ಮಾಡಿದ ಎಳ್ಳಿನ ಗೂಡುಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊಳೆತಿರುವುದು
KoppalaCrop Damage

