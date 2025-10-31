ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕುಷ್ಟಗಿ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ!

ರಸ್ತೆಗಳು ಹಳ್ಳದಂತಾದರೂ ಗಮನ ಹರಿಸದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:19 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:19 IST
ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಹಾಕಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ
ಸುಧಾಕರ ಕಾತರಕಿ ಎಇಇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಬಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಹನುಮಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ನೆರೆಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
Koppalaroad

