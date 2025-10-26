ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹನುಮಸಾಗರ | ಮನೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು: ಜನರ ಪರದಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು
ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು
