ಡಿಕೆಶಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ: ಜಮೀರ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಖಾನ್‌

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ</strong>: 'ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಲಿದೆ' ಎಂದು ವಸತಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಝಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಕ್ಷ. ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನವಿದ್ದರೂ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿಯವರೂ ಇಂಥಾದ್ದೇ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗೊಂದಲ ಏಕೆ?' ಎಂದೂ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>