ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮೈಷುಗರ್‌| 27 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಒತ್ತುವರಿ: ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:09 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:09 IST
ಸಿ.ಡಿ.ಗಂಗಾಧರ್‌ 
ಸಿ.ಡಿ.ಗಂಗಾಧರ್‌ 
ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸದಂತೆ ಕೆಲವರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಮೈಷುಗರ್‌ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ
– ಸಿ.ಡಿ.ಗಂಗಾಧರ್‌ ಮೈಷುಗರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
‘ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ’
ಮೈಷುಗರ್‌ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ‘ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಇಟ್ಟು ವೇತನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೈಷುಗರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಡಿ.ಗಂಗಾಧರ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು.  ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಅನ್ನು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದುದು. ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 
