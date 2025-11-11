ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಕಳಂಕ: ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್‌ ಸೇಠ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:28 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:28 IST
ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿ ಎಂದು ಯಾರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ
– ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್, ಶಾಸಕ ಟಿಪ್ಪು ವಕ್ಫ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Tipu Jayanti

