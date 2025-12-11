ಮೈಸೂರು | ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ 4 ಹುಲಿ ಮರಿ ಸಾವು

<p><strong>ಹುಣಸೂರು (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ)</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ 4 ಹುಲಿ ಮರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಸಾವಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಲ್ಯೊಕೊಪೇನಿಯ ವೈರಸ್ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುರುಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ಕು, 3 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯದ 4 ಮರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದವು. </p>.<p>‘ಹುಲಿ, ಮರಿಗಳನ್ನು ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಮರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು ಡಿ.7ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದವು ಮೃತಪಟ್ಟವು’ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಫೈಸಲ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p><strong>ಸೋಂಕು ಕಾರಣ?:‘</strong>ಕ್ಯಾಟ್’ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ಯಾನ್ ಲ್ಯೊಕೊಪೇನಿಯ ಸೋಂಕು ತಾಯಿ ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಮರಿಗಳಿಗೂ ತಗುಲಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ.ಆದರ್ಶ್ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಹುಲಿ ಮರಿ ಸತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೋಂಕು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>