ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅಭಿಮನ್ಯು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು? ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಶಾಂತ ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ

ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
 ‘ಮಹೇಂದ್ರ’  
ಏಕಲವ್ಯ
ಧನಂಜಯ 
ಭೀಮ 
ಸುಗ್ರೀವ  
ಐ.ಬಿ.ಪ್ರಭುಗೌಡ
MysuruDasaraDasara Elephant

