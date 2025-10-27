ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭಕ್ತರ ಕರ್ತವ್ಯ: ರಾಜಶೇಖರ್

<p><strong>ಬೆಟ್ಟದಪುರ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಡಿಲು (ಶಿಡ್ಲು) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಆವರಣವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ , ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಎನ್.ಐ.ಇ. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿವು ಸೈನಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p> ದೀಪಾವಳಿ ದೀವಟಿಗೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದುದರಿಂದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಗೊರಳ್ಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ . ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p> ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಗಿರಿಗೌಡ , ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಮನುಜಂ, ನಮೋ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್,ರುದ್ರೇಶ್,ಚಂದನ್, ಸೂರಿ, ಪ್ರವೀಣ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಶಿವು, ಮದನ್, ಪವನ್, ಎನ್.ಐ.ಇ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕಿರಣ್, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ವಿಕಾಸ್ ಯಾದವ್, ರೋಹನ್ , ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>