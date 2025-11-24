ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ‘ಮೃದಂಗ ತರಂಗ’, ‘ವೀಣಾ’ ವೈಭವ

67ನೇ ‘ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ’: ಶಿವಶಂಕರಸ್ವಾಮಿ, ಸಹನಾ ಮೋಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಹಯೋಗ | ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯಿಂದ ದಾಖಲೀಕರಣ | ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ 
