ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು: ಹೂಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಿನ ‘ಘಮ’!

ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ’, ಗಾಂಧಿಗೆ ನಮನ
ಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೈಸೂರಿನ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ‘ಪುಷ್ಪಕೃತಿಗಳು’
ಮೈಸೂರಿನ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ‘ಪುಷ್ಪಕೃತಿಗಳು’
ಗಾಂಧಿ ಮಂಟಪ
ಗಾಂಧಿ ಮಂಟಪ
ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
MysuruFlower showDasaraMysuru Dasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT