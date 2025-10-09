ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಗೆ ₹7.5 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಗಮನ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:14 IST
ಈ ಬಾರಿ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ₹7.5 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
– ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌, ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ
MysuruDasaraMysuru Dasara

