ಪುಸ್ತಕ ಸಗಟು ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> 'ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವ ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿಯ ಸಗಟು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪುಟವಾರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸೋಮವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಗಟು ಖರೀದಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಒಕ್ಕೂಟವು ಕೋರಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಗಣ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗೇಶ್, ಪ್ರೊ. ಭಗವಾನ್, ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ್, ಮಂಜು, ರಾಜೇಶ್ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಲೋಕಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>