ಟಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ‘ಮುದ್ದುರಾಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಮುದ್ದುರಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ನೀಡುವ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಮುದ್ದುರಾಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಟಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ₹ 50ಸಾವಿರ ಗೌರವಧನ ಹಾಗೂ ಫಲಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆ.2ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಚ್.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡುವರು. 1,008 ಚೌಪದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಮುದ್ದುರಾಮ ಮಂಜರಿ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>