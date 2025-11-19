ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ: 4 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:17 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:17 IST
ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಿಸೆಶನ್‌ (ಹಿಂಜರಿತ) ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ
ಎಂ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ
Mysore

