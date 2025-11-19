ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು | ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲೇ ಮೈ ಕೊರೆವ ಚಳಿ; ಮುಂಜಾನೆ ಇಬ್ಬನಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ

ಜಿತೇಂದ್ರ ಆರ್
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:00 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಕ್ಕಳು–ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲಿದ್ದು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಡಾ. ಆರ್. ಯೋಗೀಶ್‌ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ
MysoreWinter Season

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT