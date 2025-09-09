ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ | 22ರಿಂದ ಕಾವಾದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ‘ರಸದೌತಣ‘

ದಸರಾ: ಲಲಿತಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಉಪ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕಾವಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:22 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:22 IST
ಹೋದ ವರ್ಷ ₹ 22 ಲಕ್ಷ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ₹35 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ
ಎ.ದೇವರಾಜ್‌ ಉಪ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
