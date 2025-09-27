ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮೆರುಗಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಲಾವಿದರ ‘ಶ್ರಮ’

ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ, ಜಂಬೂಸವಾರಿಗಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಕೈಚಳಕ’
ಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
ನಾವು ಸೆ.23ರಿಂದಲೇ ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
-ಫಕೀರೇಶ ಕುಳಗೇರಿ, ಕಲಾವಿದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
MysuruDasaraMysuru Dasara

