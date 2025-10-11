ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ: ನಿವಾನ್‌ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ನಗರದ ನಿವಾನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ‘ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮುಕ್ತ ರೇಟಿಂಗ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>8ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯು.ಡಿ.ಆಕಾಂಕ್ಷ್ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಎಸ್.ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಲಾ 7 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ನಿವಾನ್ ಜಂಟಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿವಾನ್ ₹ 40ಸಾವಿರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಯು.ಡಿ.ಆಕಾಂಕ್ಷ್ 2ನೇ (₹ 30 ಸಾವಿರ) ಹಾಗೂ ಎಸ್.ವಿಶ್ವಜಿತ್ 3ನೇ (₹ 20 ಸಾವಿರ) ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮಂಗಳೂರಿನ ಆರುಷ್ ಭಟ್ 4ನೇ (₹ 15ಸಾವಿರ), ಪಿ.ಅಭಿನವ 5ನೇ (₹ 10ಸಾವಿರ), ಗಹನ್ ಗಣಪತಿ 6ನೇ (₹ 9ಸಾವಿರ) ಉಡುಪಿಯ ಬಿ.ಪಿ.ಉತ್ಸವ 7ನೇ (₹ 8ಸಾವಿರ), ಮಂಡ್ಯದ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ 8ನೇ (₹ 7ಸಾವಿರ), ವಿ.ಎನ್.ಅಥರ್ವ 9ನೇ (₹ 6ಸಾವಿರ) ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 10ನೇ (₹ 5ಸಾವಿರ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. </p>.<p>30 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>